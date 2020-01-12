Абэ исключил возможность своего переизбрания на четвертый срок

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как его полномочия истекут в сентябре 2021 года. Об этом он сообщил в интервью общественному телевидению NHK.

«Я об этом даже не думаю. Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове», – приводит его слова 12 января ТАСС.

Также Абэ опроверг сообщения о планах распустить нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы.

Сейчас устав ЛДП позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Абэ возглавил партию в 2012 году.

30 декабря президент России Владимир Путин поздравил премьера Японии с Рождеством и Новым годом и выразил надежду на сближение Москвы и Токио в 2020 году.

Источник: Газета Известия