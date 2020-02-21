Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

21 февраля 2020     18
Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на власть». Запись доступна на YouTube.

На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил, что «кое-какие уши» он заметил.

«Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти “уши” и политического, и бизнесового свойства», — подчеркнул он. Впрочем, Аваков не уточнил, какие политические силы он имеет в виду.

Также министр выразил уверенность, что многие участники протестов «проспятся и посмотрят на вещи по-другому».

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Источник: Лента.Ру

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