Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на власть». Запись доступна на YouTube.

На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил, что «кое-какие уши» он заметил.

«Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти “уши” и политического, и бизнесового свойства», — подчеркнул он. Впрочем, Аваков не уточнил, какие политические силы он имеет в виду.

Также министр выразил уверенность, что многие участники протестов «проспятся и посмотрят на вещи по-другому».

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Источник: Лента.Ру