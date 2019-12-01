Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

1 декабря 2019     16
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

На своей странице в Facebook 1 декабря министр попросил Володина «говорить чаще», чтобы помочь украинцам «лучше понимать истинные устремления «русского мира».

«Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ» — перечитывайте володиных… А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие, как я», — написал Аваков на русском языке.

В конце поста он провозгласил себя «русскоязычным украинским националистом».

Заявление было сделано Володиным 30 ноября в ответ на попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН.

Спикер Госдумы отметил, что Киев притесняет нацменьшинства и нарушает их права, в частности, на язык, делая украинский единственным государственным языком и запрещая использовать другие в образовательных учреждениях. Подобные проявления национализма, уверен спикер Госдумы, могут спровоцировать выход ряда областей из состава Украины. Примером проявления уважения к народам Володин назвал политику России в Крыму — на полуострове закреплено три государственных языка, включая украинский.

Ранее в ноябре на Украине зафиксировали рост антисемитских настроений. Причиной тому была названа героизация националистов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей
«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей

Стоимость новой рекламной кампании «Почты России» составит не менее 443 миллионов рублей. Организация объявила тендер на продвижение своих услуг с …


Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»
Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»

19:58 С фанатской трибуны «Спартака» на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» слышны оскорбления в адрес нападающего питерцев …


Объявленного в федеральный розыск жителя Феодосии задержали в Москве
Объявленного в федеральный розыск жителя Феодосии задержали в Москве

Мужчину подозревают в целой серии краж на пляжах. Как полагает следствие, этим летом в Феодосии он похищал у отдыхающих кошельки, …


День рождения партии единороссы Севастополя отметили высадкой деревьев
День рождения партии единороссы Севастополя отметили высадкой деревьев

На Сапун-горе сегодня высадили около 20 саженцев хвойных деревьев. Так члены “Единой России” решили отметить день рождения партии. Она была …


Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты