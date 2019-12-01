Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

На своей странице в Facebook 1 декабря министр попросил Володина «говорить чаще», чтобы помочь украинцам «лучше понимать истинные устремления «русского мира».

«Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ» — перечитывайте володиных… А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие, как я», — написал Аваков на русском языке.

В конце поста он провозгласил себя «русскоязычным украинским националистом».

Заявление было сделано Володиным 30 ноября в ответ на попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН.

Спикер Госдумы отметил, что Киев притесняет нацменьшинства и нарушает их права, в частности, на язык, делая украинский единственным государственным языком и запрещая использовать другие в образовательных учреждениях. Подобные проявления национализма, уверен спикер Госдумы, могут спровоцировать выход ряда областей из состава Украины. Примером проявления уважения к народам Володин назвал политику России в Крыму — на полуострове закреплено три государственных языка, включая украинский.

Ранее в ноябре на Украине зафиксировали рост антисемитских настроений. Причиной тому была названа героизация националистов.

Источник: Газета Известия