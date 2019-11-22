Аварийная посадка самолета с горящим двигателем попала на видео

22 ноября 2019     20
Аварийная посадка самолета с горящим двигателем попала на видео @andrewblakeames / Twitter

В американском штате Калифорния пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе из-за возгорания одного из двигателей. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, как воздушное судно готовится к посадке, а из его правого двигателя вырывается огонь и черный дым.

Как отмечает KTLA 5, инцидент произошел в четверг, 21 ноября, на борту Boeing 737-700 авиакомпании Philippine Airlines, вылетевшем в Манилу. Вскоре после взлета пилоты зафиксировали неполадки с одним из двигателей и приняли решение совершить аварийную посадку.

Судя по данным портала FlightRadar, лайнер пробыл в воздухе около 15 минут. В результате произошедшего никто из 342 пассажиров и 18 членов экипажа не пострадал.

15 ноября в сети появилось видео с пассажирским самолетом Airbus A320 авиакомпании GoAir, который совершил неудачную посадку в неблагоприятных погодных условиях в Индии. На размещенном в сети ролике видно, как воздушное судно снижается в тумане, затем, предположительно, цепляет стойкой шасси землю и снова уходит на взлет.

Источник: Лента.Ру

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