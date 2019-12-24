Аварийный мост в Омской области отремонтируют в 2021 году

24 декабря 2019     6
Аварийный мост в Омской области отремонтируют в 2021 году

В Калачинском районе Омской области проезд по аварийному мосту через Омь с 1 января разрешен только для легковых автомобилей. Для остальных видов транспорта запрет будет действовать до конца следующего года.

Ограничения на дороге Горьковское — Калачинск — Оконешниково вводятся из-за плохого состояния седьмой опоры, при обрушении которой может упасть переправа. Для легковых автомобилей есть условия: расстояние между ними должно быть не меньше 25 м, а скорость не должна превышать 30 км/ч. В качестве альтернативы водители могут выбрать обходные дороги Калачинск — Архангелка и Стародубка — Воскресенка, отмечает ИА «Город55».

В 2021 году запланирован ремонт аварийного моста. Стоимость работ составит почти 500 млн рублей.

Источник: Газета Известия

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