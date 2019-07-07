Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами. Об этом сообщили пресс-службы перевозчиков.

Рейс Georgian Airways отправился в Москву, MyWay Airlines — в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Российские авиакомпании закончили полеты в Грузию или готовятся к последним рейсам. Самолеты S7 и «Уральских авиалиний» вылетели из Тбилиси в Москву и Краснодар, пишет «РИА Новости». В полночь из Батуми в Екатеринбург должен отправиться рейс авиакомпании «Победа».

По данным онлайн-табло авиакомпании «Аэрофлот», последний рейс перевозчика в Тбилиси должен вылететь из Москвы в 22:10.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены. Указ начнет действовать с 8 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным, а в МИД России заявили, что пребывание в Грузии для россиян опасно.

Днем ранее в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом послужило выступление председателя Международной ассамблеи (МАП) православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Следуя протоколу, он открыл сессию генассамблеи МАП, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики. Они покинули заседание, в результате чего встреча была сорвана.

Позже в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация, а также совершили нападение на самих представителей РФ. Параллельно с протестами у гостиницы оппозиционеры начали штурм здания парламента республики. Полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ против активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

Источник: Газета Известия