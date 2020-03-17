Авиакомпаниям предсказали банкротство из-за коронавируса

17 марта 2020     33
Авиакомпаниям предсказали банкротство из-за коронавируса

Ситуация на авиарынке в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями может привести к ряду банкротств авиакомпаний. Таким прогнозом поделился глава Росавиации и первый замминистра транспорта России Александр Нерадько, передает во вторник, 17 марта, агентство «Москва».

«Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков и других организации гражданской авиации, которые находятся в сложной финансовой ситуации», — пояснил Нерадько. Также предсказывается, что убытки российских авиакомпаний, по различным оценкам, могут составить более ста миллиардов рублей, — если введенные ограничения сохранятся до конца года.

В качестве возможных мер предложено, в частности, обнулить для перевозчиков аэронавигационные сборы в Дальневосточном федеральном округе и Арктике, а также снизить их на 50 процентов на других маршрутах.

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15:35 — 11 марта

Российские авиакомпании были вынуждены ограничить авиасообщение в связи со вспышкой коронавируса. Так, 15 марта сообщалось, что «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу. Ограничения в ближайший месяц, в частности, коснутся рейсов из Москвы в Прагу, Франкфурт, Салоники, Барселону, Копенгаген, Цюрих и Осло. До этого было сокращено число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: Лента.Ру

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