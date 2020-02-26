Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19

Ограничение авиасообщения с Южной Кореей не приведет к масштабным потерям авиакомпаний и турбизнеса. Но если такую меру введут в отношении Италии — третьей по масштабам распространения коронавируса страны — ущерб отечественным перевозчикам может достигнуть нескольких миллиардов рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Спрос на авиабилеты в итальянские города уже сократился на 20-30%, отмечают участники рынка. Медики опасаются, что COVID-2019 быстро распространится по всей Европе.

Подрезали крылья

26 февраля МИД РФ Ростуризм рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за распространения коронавируса. Федеральное агентство также обязало туроператоров и агентов информировать клиентов о возможном риске заражения и «предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны». Предписания носят рекомендательный характер, власти пока не ввели запрет или специальные условия для продажи путевок.

Но уже в среду вечером глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта 2020 года Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Там выявлено 1146 случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано 12 летальных исходов.

Как и в случае с полётами в КНР, запрет не касается «Аэрофлота», выполняющего ежедневно один прямой рейс из Москвы в Сеул. Также сохранятся рейсы его дочерней компании — «Авроры». Она летает в Сеул из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Таким образом, ограничение авиасообщения коснётся двух российских перевозчиков — S7 Airlines (выполняет рейсы в Сеул из Новосибирска, Иркутска и Владивостока) и «Якутии» (маршрут Якутск-Сеул).

В S7 Airlines, на которую приходится порядка 20% перевозок в Южную Корею, посчитали решение о приостановке полётов в эту страну антиконкурентным, заявил «Известиям» гендиректор S7 Group Антон Ерёмин.

В «Аэрофлоте» сообщили «Известиям», что решение о приостановке авиасообщения с Южной Кореей принималось оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса в РФ и оценивать его «в сложившейся ситуации неуместно».

Впрочем, аналитик «Финама» Алексей Калачёв отметил, что пассажиропоток в Южную Корею, по сравнению с Китаем, относительно небольшой, поэтому, если в случае с КНР потери авиакомпаний исчисляются миллиардами рублей, то на корейском направлении речь может идти о сумме до 100 млн.

По оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), Южная Корея популярна у деловых туристов, а также у тех, кто отправляется туда за медицинскими услугами. Сейчас это не более 1 тыс. человек — с учетом приграничных поездок, сказал «Известиям» глава транспортного комитета ассоциации Дмитрий Горин. Он добавил, что пока операторы руководствуются только рекомендациями Ростуризма — информировать клиентов и предлагать альтернативные направления.

Итальянские каникулы

В случае, если следующей страной, с которой будет ограничено авиасообщение, станет Италия, где вирус также активно распространяется, потери перевозчиков и туристической отрасли окажутся более серьезными. Ущерб для отечественных авиакомпаний может достигнуть 3 млрд рублей — сумма будет зависеть от того, как долго будет действовать ограничение на полеты, подсчитали для «Известий» в «Финаме».

— На Италию приходится примерно 7-8% турпотока из России. Не считая летних чартерных рейсов, регулярные полеты из РФ в итальянские города совершают все крупнейшие российские авиакомпании, — сказал аналитик инвесткомпании Алексей Калачёв.

В Минтрансе на запрос «Известий» о перспективах ограничения авиасообщения между РФ и Италией не ответили, сославшись на то, что решения принимает оперативный штаб. В Росавиации не стали комментировать объем авиаперевозок между странами.

В S7 Airlines сообщили «Известиям», что пока объемы возвратов билетов по итальянским направлениям незначительны. Вопрос потенциальных потерь там оставили без комментариев. В «Уральских авиалиниях» заявили, что Италия — одно из приоритетных направлений в маршрутной сети компании. Перевозчик летает в Римини, Венецию и Рим. В авиакомпании отметили, что значительного возврата авиабилетов в Италию нет.

В Red Wings отметили, что с середины апреля планировали запустить чартерную программу полётов в эту страну. Сейчас в компании следят за обстановкой.

Другие крупные перевозчики не ответили на запросы «Известий».

Главный эксперт института экономики транспорта НИУ ВШЭ Фёдор Борисов считает, что, с учётом уже имеющихся ограничений на полёты в Китай, Египет и Грузию, закрытие нового направления может вынудить авиакомпании переориентировать свой парк на внутренний рынок. С одной стороны, это временно снизит цены, но с другой — приведёт к новым убыткам в отрасли.

Спрос на итальянское направление заметно сократился, сообщили «Известиям» в сервисе Aviasales. Там отметили, что за последние четыре дня спрос на авиабилеты из России в эту страну рухнул на 34%, а количество покупок сократилось на 28%.

— Стоимость авиабилетов пока не изменилась — средний чек на перелет составляет 14 тыс. рублей «туда-обратно». Что касается других европейских стран, пока больших изменений в спросе нет, — добавили в Aviasales.

По словам Дмитрия Горина, масштабных отказов от поездок в Италию пока нет.

Представитель туроператора Tez Tour сообщил «Известиям», что, по данным итальянского офиса компании, вся горнолыжная и морская инфраструктура этой страны работает в обычном режиме — на жизни курортов коронавирус пока никак не отразился. В 10 населенных пунктах региона Ломбардия был объявлен карантин, который будет действовать до 1 марта, облегченный карантинный режим также введен в области Венето. Туристы звонят и интересуются ситуацией, но на данный момент путевки пока не аннулируют, добавили в компании.

В «Библио-Глобусе» отметили, что случаи отказов от туров были, но речь идет в основном не о возврате средств, а о выборе поездки в другую европейскую страну.

С конца прошлой недели, когда появились первые новости о новом очаге вируса, продажи билетов в Италию на Ozon.Travel на мартовские праздники снизились на 20%. Рост запросов на возврат билетов не зафиксирован, сказал «Известиям» генеральный директор компании Михаил Осин. Южная Корея традиционно не пользуется спросом в этот сезон, добавил он.

По мнению Алексея Калачёва, если ограничение авиасообщения с Италией будет введено, это не станет эффективной мерой по предотвращению распространения вируса.

— Если даже КНР, с её беспрецедентными по масштабу карантинными мероприятиями, не удалось удержать вирус, то в Европе, с ее свободой перемещения и высокой мобильностью населения, это невозможно в принципе, — уверен эксперт.

Он полагает, что введение карантина в любой из европейских стран нанесет больший ущерб экономике, чем сама болезнь.

При этом итальянский бизнес уже ощутил серьезные потери из-за вспышки COVID-19. Президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги сказал «Известиям», что эпидемия уже ударила по малым и средним предприятиям в стране.

— В ближайшее время итальянцы будут меньше выходить на обед, пить кофе в барах, но станут больше посещать супермаркеты. Поэтому ущерб будет не столь заметным, — отметил он.

Эрнесто Ферленги добавил, что сильнее всего пострадает туристический сектор, в том числе гостиницы и рестораны, а также железнодорожные и авиационные перевозки.

Миграция и мутация

COVID-19 постоянно мутирует: уже известно, что за последние несколько месяцев инкубационный период увеличился с 14 до 27 дней, сообщили власти провинции Хубэй.

Факт быстрой эволюции патогена и его способности передаваться от человека к человеку без видимых симптомов говорит о том, что инфекция будет распространяться по миру и дальше, уверен доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— В первую очередь она затронет другие европейские страны, — отметил эксперт. — Изначально это было связано с наплывом туристов из Китая. Однако теперь вирус передается уже самими европейцами, а значит, получит свое дальнейшее распространение.

Коронавирусом может заразиться большое количество людей, находящихся в больницах и госпиталях, что усугубляет положение. Так, по заявлению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, причиной массового распространения COVID-19 в стране стала халатность врачей — руководство медучреждений не смогло соблюсти должные меры безопасности.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сильную обеспокоенность количеством подтвержденных за последние дни случаев заражения в Иране, Южной Корее и Италии. Он призвал страны делать всё возможное, чтобы «подготовиться к возможной пандемии».

Но, по словам декана факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александра Мелерзанова, с учетом того, что абсолютное большинство заболевших выздоравливает, смертельной угрозы пандемии пока нет.

Материал подготовили Александр Волобуев, Ярослава Костенко, Екатерина Ясакова, Мария Недюк

Источник: Газета Известия