Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом в среду, 31 июля, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

«Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров», — отметили в пресс-службе.

По данным «Интерфакс», ранее 31 июля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин вылетел в регион по поручению главы правительства Дмитрия Медведева. Отмечается, что министр лично ознакомится с обстановкой.

В настоящее время в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

МЧС приняло решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае. Туда направлены спасатели из Кемеровской области и Хакасии. Чтобы остановить распространение огня, в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников.

В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках.

Источник: Газета Известия