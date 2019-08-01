Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений

1 августа 2019     9
Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений

Австралиец Трой Уильямсон реализовал спорное планировочное решение в своей элитной квартире в Брисбене. Об этом в четверг, 1 августа, пишет Mirror.

Мужчина убрал перегородки, отделяющие ванную от спальни, организовав в квартире, которую он выставил на продажу за 1,7 миллиона австралийских долларов (чуть менее 75 миллионов рублей), открытую планировку. Выбранное дизайнерское решение Уильямсон объяснил тем, что оно соответствует потребностям пар.

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00:12 — 1 июля 2018

«Я подумал, что было бы мило, если бы муж и жена приводили себя в порядок вместе», — пояснил мужчина. Ванная комната в квартире, которую продает Уильямсон, действительно предоставляет парам такую возможность: в «мокрой» зоне установлены две раковины, два душа, а также ванна.

Необычное дизайнерское решение вызвало неоднозначные отклики у пользователей соцсетей, заинтересовавшихся столь своеобразным предложением. «Даже не символическая перегородка, а просто стеклянная душевая кабина, пар из которой пройдет через все ваши вещи», — написал один из комментаторов. «Девочки не какают… Так что [этот вариант планировки] меня не волнует», — оставила комментарий другая пользовательница.

Ранее стало известно о проведенном в США исследовании, согласно которому на частоту интимных отношений в паре влияет состояние квартиры: чем чище дома, тем охотнее жильцы занимаются сексом.

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Источник: Лента.Ру

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