Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году, распространенных интернет-платформой Bonanza Media.

«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования», — говорится в заявлении пресс-службы полиции, оказавшемся в распоряжении ТАСС 20 февраля.

Ранее Bonanza Media опубликовала четыре документа, касающихся расследования дела, два из них имели отношение к полиции Австралии.

В одном из документов приводится стенограмма разговора немецкого журналиста Билли Сикса с австралийскими правоохранительными органами насчет свидетелей крушения МН17, которые в день катастрофы видели в небе украинские истребители. Согласно второму документу, почти через год после крушения австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями — выяснилось, что они были отредактированы.

В третьем документе разведка Нидерландов приходит к выводу, что не обладает данными о нахождении зенитных ракетных комплексов «Бук» в районе крушения MH17. Четвертый документ — стенограмма беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, утверждающим, что за несколько минут до крушения лайнера в районе были замечены два украинских истребителя.

17 февраля СМИ узнали об отстранении от работы шести украинских прокуроров, расследовавших дело MH17 — двое из них входили в совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины.

13 февраля было опубликовано письмо министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту, в котором говорится, что Нидерланды отказались от предложения России провести на территории РФ судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17. В ответ в российской Генпрокуратуре заявили, что Нидерланды уклонились от всестороннего расследования.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

Источник: Газета Известия