Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

20 февраля 2020     5
Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году, распространенных интернет-платформой Bonanza Media.

«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования», — говорится в заявлении пресс-службы полиции, оказавшемся в распоряжении ТАСС 20 февраля.

Ранее Bonanza Media опубликовала четыре документа, касающихся расследования дела, два из них имели отношение к полиции Австралии.

В одном из документов приводится стенограмма разговора немецкого журналиста Билли Сикса с австралийскими правоохранительными органами насчет свидетелей крушения МН17, которые в день катастрофы видели в небе украинские истребители. Согласно второму документу, почти через год после крушения австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями — выяснилось, что они были отредактированы.

В третьем документе разведка Нидерландов приходит к выводу, что не обладает данными о нахождении зенитных ракетных комплексов «Бук» в районе крушения MH17. Четвертый документ — стенограмма беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, утверждающим, что за несколько минут до крушения лайнера в районе были замечены два украинских истребителя.

17 февраля СМИ узнали об отстранении от работы шести украинских прокуроров, расследовавших дело MH17 — двое из них входили в совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины.

13 февраля было опубликовано письмо министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту, в котором говорится, что Нидерланды отказались от предложения России провести на территории РФ судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17. В ответ в российской Генпрокуратуре заявили, что Нидерланды уклонились от всестороннего расследования.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Капитана будут судить за столкновение теплохода с паромом в Якутии
Капитана будут судить за столкновение теплохода с паромом в Якутии

В Якутске в суд передано уголовное дело в отношении капитана теплохода. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при движении водного …


Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17
Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году, распространенных …


На Северной стороне Севастополя после капремонта открыли детскую поликлинику
На Северной стороне Севастополя после капремонта открыли детскую поликлинику

Сегодня готовность здания оценил Михаил Развожаев. Глава города также посетил районные поликлиники для взрослых и детей.  В детской поликлинике на …


Отряд кораблей провёл учебный бой в Чёрном море
Отряд кораблей провёл учебный бой в Чёрном море

Корабельная ударная группа Черноморского флота провела морской бой с кораблями условного противника. В учениях приняли участие экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» …


Севастопольцы стали лучшими наставниками детских технопарков
Севастопольцы стали лучшими наставниками детских технопарков

ПедагогИ севастопольского «Кванториума» вошли в ТОП-100 наставников детских технопарков России. Они вернулись из Москвы, где в рамках национального проекта «Образование» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты