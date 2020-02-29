Австралия из-за коронавируса запретит визиты иностранцев из Ирана

29 февраля 2020     5
Австралия из-за коронавируса запретит визиты иностранцев из Ирана

Австралия из-за опасности распространения коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил местный телеканал ABC.

По приезду из Ирана граждане Австралии и иностранцы будут помещаться в двухнедельный карантин, заявил министр здравоохранения страны Грег Хант. «У них (Ирана. — Ред.) самый высокий процент смертности, за исключением провинции Хубэй. На этой стадии возможен высокий уровень неустановленных случаев, а значит, эти случаи могут выявиться на выезде из Ирана», — сказал он.

27 февраля власти Японии распорядились закрыть школы для предотвращения распространения коронавируса. В настоящее время там подтверждены 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля, на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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