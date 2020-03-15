Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийского канцлера Себастьяна Курца.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийского канцлера Себастьяна Курца.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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