Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийского канцлера Себастьяна Курца.

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