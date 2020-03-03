Австрия обвинила Турцию в использовании беженцев для атаки на ЕС

Канцлер Австрии Себастиан Курц обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он использует беженцев на границе с Грецией как оружие для атаки на страны Европы. Об этом сообщает Bloomberg.
Это сознательно организованная акция. Мигрантов привезли на автобусах и проинформировали. Происходит намеренная попытка надавить на Европейский союзСебастиан Курц Канцлер Австрии
По словам Курца, прорывающиеся в Грецию мигранты — не из Идлиба и даже не из других регионов Сирии. Он рассказал, что эти люди находились в Турции уже несколько лет.
Политик подчеркнул, что Евросоюз должен объединиться для защиты Греции от этого давления: помочь оборонять границы и обеспечить гуманитарную помощь.
2 марта сообщалось, что жители греческого острова Лесбос сожгли центр по приему мигрантов. Местные власти поддерживают позицию населения против наплыва беженцев, но осудили поджог и призвали сохранять спокойствие.
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1 марта Афины выразили обеспокоенность в связи с потоком нелегальных мигрантов из Турции. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры.
29 февраля Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Он указал, что Турция уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне на северо-западе Турции, граничащей с Грецией.
На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границы, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.
Источник: Лента.Ру