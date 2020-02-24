Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» приостановила движение поездов между Австрией и Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом австрийская компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Решение было принято после того, как в воскресенье, 23 февраля, Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.

Поезд был остановлен в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер, расположенный между австрийской федеральной землей Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

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Источник: Лента.Ру