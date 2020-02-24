Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

24 февраля 2020     16
Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» приостановила движение поездов между Австрией и Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом австрийская компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Решение было принято после того, как в воскресенье, 23 февраля, Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.

Поезд был остановлен в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер, расположенный между австрийской федеральной землей Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

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По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое количество в Европе и за пределами Китая. 89 случаев зафиксировано в Ломбардии и Венето. Двое заболевших умерли, один полностью выздоровел.

Источник: Лента.Ру

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