Автобус загорелся на трассе в Калмыкии

15 марта 2020     4
Автобус загорелся на трассе в Калмыкии

Возгорание из-за технической неисправности произошло в пассажирском автобусе на автотрассе недалеко от Элисты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Калмыкии в воскресенье, 15 марта.

«Предварительная причина возгорания автобуса — его техническая неисправность. Движение на трассе после ЧП восстановлено», — рассказали представители калмыкских правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Яшкульском районе Калмыкии на 250-м км федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала». Автобус Neoplan ехал по маршруту «Москва-Махачкала». Площадь возгорания произошла 36 кв. метров.

В машине ехали 15 человек, среди них были двое детей и два водителя. При пожаре никто не пострадал. Всех пассажиров отправили по месту следования на попутном автобусе.

Ранее 15 марта три человека погибли в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области. Еще один человек, который ехал в легковушке, пострадал.

Источник: Газета Известия

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