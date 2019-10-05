Автобус со страдающими проблемами развития людьми опрокинулся в США

В американском штате Огайо перевернулся автобус с людьми с проблемами в развития. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся информации, ДТП произошло недалеко от города Толидо в 10:30 (17:30 мск). Как сообщил начальник пожарной охраны Майкл Рамм, в аварии пострадали 11 человек, которые находились в автобусе, а также еще два человека из других транспортных средств.

Всех пострадавших доставили в больницу. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.

3 октября сообщалось, что в Индии в ДТП с автобусом погибли не менее шести человек.

Источник: Газета Известия