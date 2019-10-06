Автобус со школьниками попал в ДТП на Камчатке

На Камчатке автобус со школьниками вылетел в кювет в результате ДТП. Об этом «РИА Новости» рассказали в управлении ГИБДД по Камчатскому краю.

Инцидент произошел на трассе Петропавловск-Камчатский—Мильково. В автобусе находились 18 школьников и трое сопровождающих.

«Автобус «ПАЗ» направлялся в сторону села Мильково. На встречу ему ехал Nissan Terrano, водитель которого не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским транспортом. От удара автобус съехал в кювет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, а его причиной стали неблагоприятные погодные условия.

3 октября сообщалось, что нелегальный мигрант в Ленинградской области насмерть сбил велосипедистку.

Источник: Газета Известия