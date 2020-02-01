Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками в «новой Москве»

1 февраля 2020     9
Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками в «новой Москве»

Заказной автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в «новой Москве». Пострадавших в результате аварии нет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в субботу, 1 февраля.

По данным ГИБДД, авария произошла на 25-м км Калужского шоссе в поселении Сосенское. В этот момент в автобусе находились 12 детей и сопровождающие.

О причинах ДТП не сообщается.

12 января три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении двух автомобилей в Воронеже. По предварительной информации, причиной аварии стала попытка одного из водителей сделать разворот без осведомления в безопасности маневра.

Источник: Газета Известия

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