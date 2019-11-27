Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

27 ноября 2019     19
Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус с 60 российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане, пострадали более 20 человек, среди которых есть дети. Автобус следовал в аэропорт, передает РИА Новости.

Источник: Лента.Ру

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