Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус с 60 российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане, пострадали более 20 человек, среди которых есть дети. Автобус следовал в аэропорт, передает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
Автобус с 60 российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане, пострадали более 20 человек, среди которых есть дети. Автобус следовал в аэропорт, передает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
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