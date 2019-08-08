Автобус с туристами упал в обрыв в российском городе

Экскурсионный автобус с туристами сорвался с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает «Интерфакс»

В результате аварии три пассажира погибли, в том числе двое детей. Еще 40 человек пострадали, среди них есть тяжелораненые.

«На трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В автобусе находились 42 человека», — заявил источник ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что в настоящий момент не все пассажиры извлечены из автобуса.

Источник: Лента.Ру