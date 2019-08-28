Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд. Об этом в среду, 28 августа, сообщает CNN.

Авария произошла накануне в пустыне Алврода (штат Орегон). По данным Fox News, 36-летняя Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до 996 км/ч.

В 2013 году гонщица сумела разогнаться до 632 км/ч, побив рекорд скорости среди женщин. Спустя три года она установила новый рекорд, проехав со скоростью 769 км/ч, пишет The Washington Post.

Джесси Комбс известна не только как автогонщица, но и как телеведущая. Она снималась в передачах All Girls Garage, Extreme 4×4, а также была временной соведущей в шоу «Разрушители легенд» в 2009 году.

Источник: Газета Известия