Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль одного из подразделений украинской операции объединенных сил в Донбассе, сообщает пресс-служба военных.

ЧП произошло днем в районе южной окраины села Гранитное, которое находится вдоль линии фронта в Донбассе. Ракета попала в кузов грузовика.

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в одно из медучреждений.

По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.

В пресс-службе ООС это информацию не подтвердили. Позже в пресс-центре президента Украины пояснили, что автомобиль с чиновником «стоял неподалеку» и не пострадал.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе», — прокомментировал произошедшее украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что расценивает обстрел в гранитном как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия