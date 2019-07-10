Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

10 июля 2019     16
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль одного из подразделений украинской операции объединенных сил в Донбассе, сообщает пресс-служба военных.

ЧП произошло днем в районе южной окраины села Гранитное, которое находится вдоль линии фронта в Донбассе. Ракета попала в кузов грузовика.

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в одно из медучреждений.

По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.

В пресс-службе ООС это информацию не подтвердили. Позже в пресс-центре президента Украины пояснили, что автомобиль с чиновником «стоял неподалеку» и не пострадал.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе», — прокомментировал произошедшее украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что расценивает обстрел в гранитном как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок
В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

 


О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм
О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм

Съемки научно-популярного фильма стартуют в августе, пишет ТАСС. Работать над ним будет творческая группа Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Главный …


Вести Севастополь 10.07.2019
Вести Севастополь 10.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: Как избавиться от неприятного запаха? Коммунальные службы нашли решение проблемы на Античном проспекте. Строительством мусороперерабатывающего завода займётся …


Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль одного из подразделений украинской операции объединенных сил в Донбассе, сообщает пресс-служба военных. ЧП …


Как Зеленский разбойника выгнал
Как Зеленский разбойника выгнал

10 июля Владимир Зеленский выгнал с заседания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Новый президент Украины заявил, что, когда много кричат, он всегда просит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты