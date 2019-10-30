Автомобилистов в Москве предупредили о гололедице

Московских водителей предупредили о гололедице и мокром снеге, которые ожидаются в ночь на 30 октября. Соответствующее сообщение столичный главк МЧС опубликовал на своем сайте.
«29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в предупреждении.
Спасатели призвали автомобилистов к осторожности, посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами на дороге.
Ранее в этот же день синоптики рассказали, что в День народного единства в Москву вернется тепло.
Источник: Газета Известия
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