Автомобилистов в Москве предупредили о гололедице

Московских водителей предупредили о гололедице и мокром снеге, которые ожидаются в ночь на 30 октября. Соответствующее сообщение столичный главк МЧС опубликовал на своем сайте.

«29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в предупреждении.

Спасатели призвали автомобилистов к осторожности, посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами на дороге.

Ранее в этот же день синоптики рассказали, что в День народного единства в Москву вернется тепло.

Источник: Газета Известия