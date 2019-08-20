Автомобилист сбил трех паралимпийцев в Тульской области

Неизвестный за рулем автомобиля 19 августа сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы. Полиция устанавливает личность и местонахождение водителя.

Как уточнили в пресс-службе правительства Тульской области, пострадавшие являются паралимпийцами, госпитализация им не понадобилась.

По поручению губернатора региона Алексея Дюмина к спортсменам выехали председатель комитета по спорту Николай Ивашков и представители областного министерства здравоохранения региона.

Ранее в августе сообщалось, что автомобилист насмерть сбил мужчину в инвалидной коляске в Ухоловском районе Рязанской области.

Источник: Газета Известия