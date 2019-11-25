Автомобили в России резко подорожают

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Автомобили в России резко подорожают Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Источник: Лента.Ру



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