Автомобиль влетел в магазин в Гонконге

7 июля 2019     44
Автомобиль влетел в магазин в Гонконге

Не менее 10 человек пострадали после того, как автомобиль Honda Civic Type R врезался в витрину магазина одежды в туристическом районе Чимсачёй. Об этом написала местная газета South China Morning Post в воскресенье, 7 июля.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (8:30 мск). По сообщению полиции, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир машины, а также несколько прохожих.

Ранее в Гонконге 7 июля полиция задержала 13 человек по делу о штурме здания парламента. Их подозревают в незаконном ношении оружия и нападении на сотрудника правоохранительных органов.

1 июля в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие в честь 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тыс. человек и прошло спокойно. Протестующие же ворвались в здание парламента и принялись громить помещение и писать на стенах антиправительственные лозунги.

Сотрудников парламента эвакуировали, а манифестантов впоследствии разогнали стражи порядка.

12 июня стало известно, что на фоне многотысячных протестов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Демонстранты потребовали полной отмены поправок: они считают, что предложенные изменения позволят высылать в КНР не только коррумпированных чиновников, но и активистов, не согласных с политикой Пекина.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Автомобиль влетел в магазин в Гонконге
Автомобиль влетел в магазин в Гонконге

Не менее 10 человек пострадали после того, как автомобиль Honda Civic Type R врезался в витрину магазина одежды в туристическом …


Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии
Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Состояние изувеченной девочки из Ингушетии остается тяжелым, улучшения ситуации с руками пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского …


Сенатор оценил план Лондона «бороться с дезинформацией» в Восточной Европе
Сенатор оценил план Лондона «бороться с дезинформацией» в Восточной Европе

Анна Лушникова Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT сообщение МИД Великобритании о том, …


Смертник совершил атаку в афганском Ганзи
Смертник совершил атаку в афганском Ганзи

Террорист-смертник подорвал грузовик со взрывчаткой в афганском городе Газни. Как сообщает телеканал Tolo News, целью злоумышленника был Национальный директорат безопасности. …


Британия потратит более 20 миллионов долларов на борьбу с фейковыми новостями
Британия потратит более 20 миллионов долларов на борьбу с фейковыми новостями

Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона долларов) на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты