Автомобиль влетел в магазин в Гонконге

Не менее 10 человек пострадали после того, как автомобиль Honda Civic Type R врезался в витрину магазина одежды в туристическом районе Чимсачёй. Об этом написала местная газета South China Morning Post в воскресенье, 7 июля.

Car stormed into a shop on Cameron Road, Tsim Sha Tsui #hongkong pic.twitter.com/os10zRDhv4 — Joy Pamnani (@joypamnani) 7 июля 2019 г.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (8:30 мск). По сообщению полиции, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир машины, а также несколько прохожих.

Ранее в Гонконге 7 июля полиция задержала 13 человек по делу о штурме здания парламента. Их подозревают в незаконном ношении оружия и нападении на сотрудника правоохранительных органов.

1 июля в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие в честь 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тыс. человек и прошло спокойно. Протестующие же ворвались в здание парламента и принялись громить помещение и писать на стенах антиправительственные лозунги.

Сотрудников парламента эвакуировали, а манифестантов впоследствии разогнали стражи порядка.

12 июня стало известно, что на фоне многотысячных протестов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Демонстранты потребовали полной отмены поправок: они считают, что предложенные изменения позволят высылать в КНР не только коррумпированных чиновников, но и активистов, не согласных с политикой Пекина.

Источник: Газета Известия