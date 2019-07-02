Автомобиль врезался в толпу людей в Колумбии

Не менее 18 человек получили травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на группу людей в Колумбии, сообщила газета El Tiempo.

По информации издания, инцидент произошел днем в понедельник, 1 июля, в муниципалитете Ла-Кумбре в департаменте Валье-дель-Каука на западе страны. Водитель транспортного средства потерял управление и въехал в толпу людей, находившихся на спортивной площадке.

В результате пострадали 18 человек, в том числе десять несовершеннолетних. Они все были госпитализированы.

Местные власти начали расследование произошедшего. По предварительным данным, как отмечает ТАСС, у автомобиля могли отказать тормоза.

24 июня сообщалось о наезде автомобиля на группу велосипедистов в Греции. Тогда два человека погибли, еще четверо серьезно пострадали.

Источник: Газета Известия