Автомобиль крупного бизнесмена расстреляли в Костроме

Неизвестные расстреляли автомобиль предпринимателя в Костроме. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Злоумышленники выстрелили по Land Cruiser бизнесмена не менее девяти раз, мужчина получил ранения и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, назначили ряд экспертиз и начали устанавливать причастных к преступлению.

По данным РЕН ТВ, пострадавший занимался строительным бизнесом и производством дверей.

В мае сообщалось, что гражданин Белоруссии попытался убить подмосковного бизнесмена из-за конфликта на парковке в Балашихе. Он расстрелял оппонента из травматического пистолета.

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Источник: Лента.Ру