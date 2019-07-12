Авторитета Ганса из Солнцевской ОПГ нашли мертвым в Москве

12 июля 2019     15
Авторитета Ганса из Солнцевской ОПГ нашли мертвым в Москве

В московском районе Марьино в собственной квартире найден мертвым 51-летний авторитет из Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ), известный в криминальных кругах как Ганс. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Комсомольская правда».

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