В московском районе Марьино в собственной квартире найден мертвым 51-летний авторитет из Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ), известный в криминальных кругах как Ганс. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Комсомольская правда».
Авторитета Ганса из Солнцевской ОПГ нашли мертвым в Москве
12 июля 2019 15
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