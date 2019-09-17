Авторитетов посадили за попытку убийства игрушечным вертолетом со взрывчаткой

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор Виталию Брудному и Руслану Адаричу, которых обвиняли в покушении на убийство предпринимателя, а также незаконном изготовлении, хранении, перевозке оружия и взрывчатых устройств. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщается на сайте суда.

Брудному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей, а Адаричу — в виде заключения на 11 лет и штрафа на сумму в 300 тысяч рублей.

По данным следствия, весной 2014 года Брудный, желая отомстить за смерть брата, предложил своему знакомому убить предпринимателя за крупную сумму денег. Ради этого они объединились в организованную преступную группу (ОПГ), в которую вовлекли ещё двоих участников, одним из которых был Адарич. Затем они приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство. В течение нескольких месяцев члены ОПГ вели скрытое наблюдение за жертвой.

Как сообщает kp.ru, оба осужденных — криминальные авторитеты, они пытались дважды убить предпринимателя. В первый раз подельники хотели использовать для этого игрушечный вертолет со взрывчаткой. Они не привели ее в действие, поскольку мужчина был с ребенком. Второй раз на него покушались у цирка, но взрывчатку обнаружили раньше, чем она взорвалась.

15 октября 2015 года сообщалось, что суд признал законным приговор в отношении бывшего чиновника Госстроя Игоря Пузанова, обвиненного в подготовке теракта с помощью игрушечного вертолета. Ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Источник: Лента.Ру