Автор «Никогда мы не будем братьями» рассказала о конце Украины

9 марта 2020     16
Автор «Никогда мы не будем братьями» рассказала о конце Украины

Украинская писательница и поэтесса, автор стихотворения «Никогда мы не будем братьями» Анастасия Дмитрук рассказала, при каком условии наступит конец Украины. Ее слова приводит «Обозреватель».

Дмитрук считает, что абсолютный и безвозвратный конец для государства Украина наступит при ее федерализации. «Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно», — объяснила писательница.

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Она также заявила, что мир на Украине воцарится после победы над российской агрессией. По ее словам, стране необходимы национальная безопасность и политическая независимость. «У действующей власти и ее электората не хватило “яиц” отстаивать государственные интересы, или они так и не определились, интересы какого государства хотят отстаивать», — отметила Дмитрук.

Девушка стала известной в марте 2014 года, после того как выложила в сеть стихотворение «Никогда мы не будем братьями». На Украине его назвали символом революции, а в России раскритиковали.

Источник: Лента.Ру

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