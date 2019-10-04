Автор «Черного плаща» призвал к реставрации мультсериалов

Режиссер и аниматор Тэд Стоунс хочет, чтобы его культовые мультсериалы «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный плащ» были отреставрированы для стриминговых сервисов. Об этом он заявил 4 октября на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве, сообщает «РИА Новости».

На встрече с участниками Comic Con Russia Стоунс отметил, что для размещения его проектов на стриминговых каналах мультсериалы необходимо реставрировать, и выразил уверенность, что это произойдет. К тому же режиссер прокомментировал присутствие его персонажа в новом сериале «Утиные истории»: «Я там не участвовал как автор, но знаком с командой создателей, я с ними встречался — отличные ребята, фанаты моего «Черного плаща».

Также Стоунс добавил, что если бы создавал свои сериалы в России, то мало, что изменилось бы: появилось бы больше зимних пейзажей и изменились бы злодеи.

Comic Con Russia — фестиваль популярной культуры, который проходит в Москве с 3 по 6 октября. Мероприятие проводится в рамках ежегодной выставки «Игромир-2019» в московском выставочном центре «Крокус Экспо». Помимо Тэда Стоунса, в этом году выставку посетят японский разаботчик игр Хидео Кодзима и датский актер Мадс Миккельсен.

Американский мультсериал «Черный плащ» выходил на экраны в 1991-1992 годах и рассказывал историю загадочного супергероя-селезня в черном плаще. Проект продержался в эфире 3 сезона, и за это время вышла 91 серия. Действия сериала происходили в той же вселенной, что и «Утиные истории», транслировавшиеся с 1987 по 1990 года. В 2017 году вышел перезапуск «историй», приуроченный к 30-летию мультсериала.

Источник: Газета Известия