Аграрии Оренбуржья намолотили два млн тонн зерна

2 октября 2019     11
Аграрии Оренбуржья намолотили два млн тонн зерна

В Оренбургской области завершается уборочная кампания. В правительстве региона подвели предварительные итоги.

По состоянию на 1 октября, намолочено два млн т зерна, в том числе 819,2 тыс. т пшеницы, 406,8 тыс. т ячменя, 65,4 тыс. т овса, 72,4 тыс. зернобобовых. Средняя урожайность составила 8,9 ц/га, пишет РИА «Оренбуржье».

Лидерами по урожайности в этом году стали, Бугурусланский, Грачевский, Абдулинский, Асексеевский районы, где средняя урожайность достигла 15,4 ц/га. Больше всего зерна намолочено в Адамовском районе – 158,7 тыс. т.

Площадь уборки во всех хозяйствах области составляет 2,401 млн га. Валовый сбор зерна ожидается в пределах 2,2 млн т.

Источник: Газета Известия

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