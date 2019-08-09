Адвокат назвал причину ареста Атамбаева

9 августа 2019     9
Адвокат назвал причину ареста Атамбаева

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.

Защитник отметил, что бывшего политика арестовали до 26 августа на то время, пока правоохранители проводят следственные мероприятия.

При этом Слесарев заявил о нарушении ряда процессуальных норм при задержании Атамбаева. Он возмутился тем, что в ходе заседания суда экс-президенту не показали никаких документов о задержании, а просто «вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения».

Атамбаев сдался правоохранителям 8 августа после штурма его резиденции. При этом его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города.

Экс-президента пытались задержать еще 7 августа. Однако сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не дали его задержать, при этом несколько силовиков были взяты в заложники. В свою очередь Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

Источник: Газета Известия

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