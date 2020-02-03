Адвокат напавшего на росгвардейца боксера рассказал свою версию случившегося

Адвокат напавшего на сотрудника Росгвардии боксера Георгия Кушиташвили Александр Дегтерев рассказал свою версию случившегося. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтерев заявил, что Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян приехали в дом на Фрунзенской набережной в гости к знакомым. По его словам, в подъезде у них случился конфликт с росгваредйцами из-за того, что те хотели задержать спортсменов.

Адвокат отметил, что боксеры не нанесли ни одного удара, а росгвардеец сломал нос, поскользнувшись и ударившись носом о лестничные перила. «Если бы Кушиташвили нанес удар правой рукой в область головы сотрудника Росгвардии, то, учитывая силу удара, было бы два варианта: глухой нокаут или возможный летальный исход», — посчитал он.

Об инциденте стало известно 2 февраля. Отмечалось, что Кушиташвили и его друга, который также занимается боксом, остановили для проверки документов, после чего спортсмены набросились на росгвардейца. Позже выяснилось, что сотрудники Росгвардии следили за боксерами, которые приехали за закладкой.

Против боксера возбудили уголовное дело, ему предъявлены обвинения по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Источник: Лента.Ру