Адвокат обвинила журналистов в процессе над Кокориным и Мамаевым

13 июня 2019     13
Адвокат обвинила журналистов в процессе над Кокориным и Мамаевым

Адвокат футболиста Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обвинила журналистов в том, что они отправили за решетку ее подзащитного, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Заявление прозвучало на заседании Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор спортсменам и их товарищам.

Как пояснила адвокат, именно журналисты крутили по федеральным каналам видеозаписи драк, которые развязала компания в октябре 2018 года в Москве. Она назвала это беспринципностью, указав на то, что за «своего» вступились сразу. Защитница, видимо, имела в виду дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Стукалова признала, что именно из-за проделанной журналистами работе виновных приговорили к реальному тюремному заключению.

При этом сама защита осталась недовольна решением о реальных сроках для компании, развязавшей две драки в центре Москвы.

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке, пишет RT. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев. Защита подала апелляцию на приговор.

Источник: Газета Известия

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