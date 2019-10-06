Адвокат Трампа открестился от попытки навязать Киеву неоднозначное заявление

6 октября 2019     20
Адвокат Трампа открестился от попытки навязать Киеву неоднозначное заявление

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани приуменьшил свою роль в разработке заявления для украинского лидера Владимира Зеленского, которое обязало бы Киев расследовать деятельность компании, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Джулиани утверждает, что американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер сами подошли к нему по поводу предполагаемого заявления о коррупции и попросили совета, что в нем должно быть. «У них была идея заявления, и они спросили мой совет по этому поводу, вот и все. Я был так мало вовлечен в это, что даже никогда не видел заявления», — сказал адвокат Трампа.

О попытке США навязать неоднозначное заявление украинскому лидеру стало известно 4 октября. The New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что Сондленд и Волкер работали над заявлением для Зеленского. Утверждалось, что документ пытался корректировать также Рудольф Джулиани. Как сообщалось, во время работы у чиновников было понимание, что Трамп не согласится принять Зеленского в Белом доме, если тот публично не скажет о расследованиях.

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18:21 — 25 сентября

02:17 — 25 сентября

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Байден-старший являлся спецпредставителем США по Украине. Также был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и бывший президент Украины Порошенко.

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Источник: Лента.Ру

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Адвокат Трампа открестился от попытки навязать Киеву неоднозначное заявление
Адвокат Трампа открестился от попытки навязать Киеву неоднозначное заявление

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани приуменьшил свою роль в разработке заявления для украинского лидера Владимира Зеленского, которое обязало …



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