Администрацию Лукашенко возглавил офицер КГБ

6 декабря 2019     41
Администрацию Лукашенко возглавил офицер КГБ

Главой администрации президента Белоруссии назначен первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) республики генерал-майор Игорь Сергеенко. Об этом сообщает канал ОНТ. Соответствующий фрагмент эфира доступен на YouTube.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к такому кадровому решению его подтолкнула специфика работы Сергеенко в КГБ. По его словам, это «кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы».

Лукашенко подчеркнул, что администрация — это политический штаб президента и «фактически его лицо». «Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну», — подытожил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в правительстве страны. По словам белорусского лидера, основной этап обновления правительства произойдет после Нового года, когда о результатах своей работы отчитаются нынешние министры. «Как в былые времена, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать», — подчеркнул он.

Источник: Лента.Ру

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