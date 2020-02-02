«Адская» драка вратарей НХЛ попала на видео

2 февраля 2020     22
«Адская» драка вратарей НХЛ попала на видео

Вратарь «Калгари Флэймс» Кэм Тальбо подрался с голкипером «Эдмонтон Ойлерс» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

Потасовка произошла в конце второго периода. Сначала Тальбо подрался с форвардом соперника Сэмом Ганье, а затем со Смитом. Болельщики в Twitter отметили редкость этого события и назвали его «адским».

«Пожалуй, лучший замес, который я видел в этом году», «Весь ад вырвался наружу в “Битве за Альберту” (матче между канадскими командами из одной провинции — прим.“Ленты.ру”, особенно во время драки вратарей», «Не понимаю людей, которые хотят избавиться от драк в хоккее. Это же настоящая борьба!» — писали юзеры.

Матч завершился победой «Ойлерс» со счетом 8:3.

Последний раз драка между вратарями в НХЛ состоялась в ноябре 2016 года. Тогда голкипер «Ванкувера» Райан Миллер устроил потасовку с Фредериком Андерсоном из «Торонто».

Источник: Лента.Ру

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