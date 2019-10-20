Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге

20 октября 2019     7
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве и нападении с ножом задержан 34-летний уроженец Азербайджана. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Израненных ножом девушек нашли в съемной квартире на улице Маршала Новикова. Одна из них скончалась, а вторая жертва нападения находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина, гражданин Азербайджана, напал на девушек в ночь на 19 октября. По словам матери выжившей, подозреваемый был любовником ее дочери, с которым она рассталась несколько месяцев назад. Она добавила, что будучи в отношениях мужчина однажды ударил ее дочь, но они помирились и встречались еще какое-то время.

Погибшая девушка жила в квартире, в которой нашли жертв нападения. По словам ее соседки, она часто ходила на свидания и знакомилась с мужчинами.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Савеловская» московского метро неизвестный пьяный мужчина ударил полицейского ножом. Его задержали.

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Источник: Лента.Ру

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