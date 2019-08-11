Актер из «Очень странных дел» раскрыл финал третьего сезона

Актер Дэвид Харбор, исполнивший роль Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», раскрыл детали финала третьего сезона. Он подтвердил гибель своего героя. Об этом пишет Independent.

Ранее на своей странице в Instagram актер разместил фотографию с актрисой Сальмой Хайек и пояснил, что их ожидает совместная работа в кинокомпании Marvel. По признанию Харбора, его «сердце обливается кровью» из-за двух персонажей сериала.

Речь идет о Джиме Хоппере и его девушке Джойс Байерс. В сериале ее роль исполнила Вайнона Райдер. «Какая жизнь их могла бы ждать после свидания в ресторане Энзо», — продолжил актер.

В Netflix не подтвердили продолжение сериала.

В августе американский актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», намекнул, чем закончится последний сезон.

Источник: Газета Известия