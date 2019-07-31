Актер московского театра напился и вырвал дверь такси

31 июля 2019     36
Актер московского театра напился и вырвал дверь такси

В Москве актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил пьяный дебош и выдрал дверь автомобиля такси. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 31 июля.

Отмечается, что 31-летний артист находился в одном из столичных ресторанов вместе со своей подругой. Покинув заведение, пара заказала такси, однако у них случилась ссора с водителем. В ходе конфликта Ботвиновский разбил стекла машины и вырвал дверь. Материальный ущерб оценивается почти в 35 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Самого актера отпустили под подписку о невыезде.

Павел Ботвиновский родился в Калининграде. В 2009 окончил Высшее Театральное Училище имени Щепкина, а в 2011 году поступил в Калининградский областной драматический театр. С 2014 года артист играет в Театре имени Ермоловой. Он принимал участие в спектаклях «Демон», «Ревизор» и «Самоубийца».

Источник: Лента.Ру

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