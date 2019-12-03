Активист майдана рассказал о превратившем его жизнь в ад переезде в Германию

Воевавший в Донбассе активист «евромайдана» Алексей Яремчук рассказал о неудачной эмиграции в Германию и отношении немцев к событиям на Украине. Об этом пишет портал «Корреспондент.net».

По словам украинца, у его отца было гражданство Германии. Молодой человек вместе с отцом участвовал в событиях «евромайдана». Они оба оба жили в палаточном городке и, будучи медиками, следили за здоровьем участников протеста. Когда началась операция в Донбассе, мужчины отправились воевать в рядах добровольческих батальонов, а уже в 2017 году семья переехала в Германию.

Яремчук рассказал, что жившие в Германии родственники отрицательно отнеслись к событиям на Украине, а участие в военной операции на востоке страны стало причиной разрыва отношений с двоюродными братьями.

По его словам, «самым удручающим» было общение с коллегами с мясокомбината, куда он устроился на работу.

«Я вскользь вспомнил пару историй из жизни майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме», — пожаловался украинец.

Он добавил, что его признали провокатором и заставили уволиться.

Кроме того, по словам Яремчука, ему постоянно угрожают в соцсетях и вымогают деньги за то, чтобы его контактные данные не оказались у недоброжелателей.

«Последние полгода в Ганновере превратились для всей моей семьи в настоящий ад. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое», — подчеркнул он.

По его словам, сложившаяся ситуация поставила родителей на грань развода. Мужчина отметил, что европейцы испытывают негатив к майдану, и призвал помнить об этом всех, кто хочет эмигрировать.

В ноябре 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре акция переросла в беспорядки. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон.

Источник: Газета Известия