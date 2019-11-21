Актриса Анна Михалкова рассказала об изменении института семьи

21 ноября 2019     14
Актриса Анна Михалкова рассказала об изменении института семьи

Заслуженная артистка России Анна Михалкова в интервью «Известиям» рассказала о героине картины режиссера Анны Пармас «Давай разведемся», которая выходит в прокат.

«Мне сложно сказать, какая она. Наверное, как и многие женщины: живая, любящая, тревожная. На мой взгляд, этот фильм — настоящая терапия для женщин, которые либо проходили, либо сейчас проходят через развод. Об этой сложной ситуации мы постарались говорить с юмором, дать возможность посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть, что не всё так плохо», — рассказала Михалкова.

Актриса подчернкнула, что фильм, в котором она исполнила главную роль, — про то, как изменились отношения между современными мужчиной и женщиной.

«Конечно, про это фильм и снят. Честно говоря, институт семьи сейчас претерпевает большие изменения. Семья как таковая, наверное, человеку уже не нужна — он может существовать один. Это реалии времени: люди живут с кем-то, пока им хорошо, но когда любовь проходит, они уходят — считают, что жить надо как-то по-другому», — добавила Михалкова.

Актриса указала, что смотрит на идеологию чайлдфри «безоценочно», так как «это личное дело и выбор каждого».

«Просто человек больше не испытывает потребности в другом человеке, его мир сосредоточен в телефоне, там есть всё: общение, страсти. Виртуальная жизнь для нового поколения такая же реальная», — резюмировала Михалкова.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Семья, наверное, уже не нужна»

Источник: Газета Известия

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