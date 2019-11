Актриса вышла в свет в прозрачном платье без белья

Голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма «Ангелы Чарли» в откровенном наряде. Американка выложила несколько фото с церемонии в своем Instagram-аккаунте.

На 47-летней Кокс было длинное и почти полностью прозрачное черное платье. Грудь женщины прикрывали две тонкие полоски ткани, переходившие в панель из черного бархата. Сзади платье было полностью прозрачным, при этом Кокс не стала надевать под него нижнее белье. Актриса дополнила свой образ туфлями-лодочками из прозрачного пластика, крупными серьгами и ярким макияжем.

Greeting @elizabethbanks at the @charliesangels premiere tonight. I love you Mrs. Banks! Thanks for the opportunity to be in this incredible film. Congratulations.

…

#charliesangels #TransIsBeautiful

Фото опубликовано @lavernecox