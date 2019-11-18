Актриса из «Чисто английского убийства» погибла под колесами автобуса

Актриса Джейн Хейуорд погибла в британском городе Рикмансуорт, попав под двухэтажный автобус, пишет Daily Mail.

По данным издания, даблдекер сбил 69-летнюю актрису, когда она переходила дорогу. Отмечается, что женщина при переходе посмотрела налево, а не направо. Она скончалась через 40 минут от многочисленных травм.

Хейуорд начала карьеру в 1980-х. снялась в нескольких сериалах и комедиях, в том числе в фильме «Мой месяц с миссис Поттер» в 2016 году и «Комната, полная воспоминаний», которая была показана на Каннском кинофестивале 2015 года.

17 октября сообщалось, что актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП.

Источник: Газета Известия