Актриса Разумовская тайно родила ребенка

8 августа 2019     7
Актриса Разумовская тайно родила ребенка

Звезда сериала «Мажор» актриса Карина Разумовская впервые стала мамой, пишет StarHit со ссылкой на друзей артистки.

36-летняя Разумовская тщательно скрывала беременность от поклонников, и сейчас также не комментирует появление первенца.

По словам друзей актрисы, у нее родился мальчик. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. В июле прошлого года Разумовская вышла замуж за бывшего одноклассника Егора Бурдина.

Ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой.

Источник: Газета Известия

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