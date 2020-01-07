Актриса Светлана Устинова назвала «Вторжение» семейным кино

7 января 2020     6
Актриса Светлана Устинова назвала «Вторжение» семейным кино

Актриса Светлана Устинова поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. По ее словам, это потрясающее кино. Актриса также посоветовала обязательно посмотреть его.

«Я еще не видела таких фильмов, такой графики, такой истории, такой трогательной актерской игры, такой человеческой межпланетной истории любви. Пожалуйста, обязательно посмотрите этот фильм. Мне кажется, это абсолютно семейное кино», — сказала Устинова «Известиям».

По ее мнению, на фильм могут пойти и дети, и взрослые, и подростки.

Ранее режиссер Федор Бондарчук рассказал «Известиям» о подводных съемках картины, которые проходили в Венгрии.

«Вторжение» — продолжение ленты Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма.

По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает сверхспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн.

Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Источник: Газета Известия

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