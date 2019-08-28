Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов

28 августа 2019     15
Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов

Американская актриса Энджи Хармон вызвала гнев поклонников, опубликовав в Instagram фотографию, на которой предстала в футболке с феминистским лозунгом. Подписчики посчитали, что артистка, ранее выступавшая в поддержку Республиканской партии США, «перешла на темную сторону».

Фото опубликовано @angieharmon

Хармон выложила снимок в футболке «Феминизм для всех», а в подписи к фото подчеркнула, что не является «мужененавистницей». Она объяснила, что футболку сделали ее друзья в поддержку принятия «Поправки о равных правах» к Конституции США.

«Я точно знаю, что тружусь так же, как мужчины, если порой не больше. И я верю, что женщины, вне зависимости от расы, религии и сексуальных предпочтений и чего угодно, заслуживают равные права», — написала она.

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В комментариях к посту подписчики Хармон раскритиковали ее пост. «Я верю, что феминистки ненавидят мужчин, они завидуют им и хотят стать мужчинами», — написал strongking86. «Извините, но современный феминизм вышел из под контроля. Я в этом не участвую», — отметила picastar.

Некоторые подписчики напомнили актрисе, что она называла себя сторонницей консерватизма, заявив, что этот пост не соответствует данной идеологии. «Интересно, считаешь ли ты себя теперь лучше, чем раньше», — написала harmonplace10.

Актриса вступила в спор с подписчиками, отметив, что сожалеет, если им кажется, будто требование равноправия — это «переход на темную сторону».

47-летняя Хармон снялась в сериалах «Спасатели Малибу», «Закон и порядок» и исполнила главную роль в детективном шоу «Риццоли и Айлс». Также она сыграла в фильмах «Луговые собачки», «Спросите Синди» и «Агент Коди Бэнкс».

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Источник: Лента.Ру

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Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов

Американская актриса Энджи Хармон вызвала гнев поклонников, опубликовав в Instagram фотографию, на которой предстала в футболке с феминистским лозунгом. Подписчики …



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